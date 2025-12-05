先月30日までの1週間に新潟県内で報告されたインフルエンザの感染者数は、前週より増え依然警報基準を大きく上回っていて、県は手洗いやマスクの着用など感染対策を徹底するよう呼びかけています。先月30日までの1週間に、県内の指定された医療機関で報告されたインフルエンザの感染者数は、1医療機関当たり57.84人と前週から増え、国の示す警報基準を大きく上回っています。県によりますと新たな変異株「サブクレードＫ」が