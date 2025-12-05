プロ野球・ソフトバンクは5日、大津亮介投手の背番号を「26」から「19」に変更したことを発表しました。大津投手は2022年ドラフト2位でソフトバンクに入団。今季は12試合に登板し、6勝2敗、防御率1.92を記録しています。「19」は24年にソフトバンクを離れるまで甲斐拓也選手が背負っていました。