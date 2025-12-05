阿蘇地域の草原維持に欠かせない「野焼き」を支援しようと、熊本市は今年度から職員をボランティアとして派遣する方針を明らかにしました。 【写真を見る】阿蘇地域の「野焼き」人手不足を熊本市が支援へ市職員からボランティア募集 熊本市 大西一史市長「阿蘇グリーンストックが行っている野焼き支援ボランティアに参加することにした」 これは12月5日の市議会一般質問で、大西市長が明らかにしたものです。 阿蘇地域