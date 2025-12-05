寒気の影響で新潟県内は大気の非常に不安定な状態が続いています。5日夕方にかけ、落雷や竜巻などの激しい突風に注意が必要です。【記者リポート】「午前10時の新潟市中央区。風と雪が強くなってきた。視界も悪くなっている」上空の寒気などの影響で大気の非常に不安定な状態が続いている県内。冷え込みが強まり、5日の最低気温は湯沢町で―2.6℃、新潟市中央区で0.3℃など1月並みとなったところがありました。山沿いで