アメリカのトランプ大統領とメラニア夫人は4日、ホワイトハウス前で行われたクリスマスツリーの点灯式に出席しました。トランプ大統領：5，4，3，2，1（点灯！）林英美記者：ツリーが点灯しました。周辺には多くの人が集まり、歓声があがっています。メラニア夫人が点灯スイッチを押すと、クリスマスツリーが点灯し、集まった人から一斉に歓声があがりました。トランプ大統領は1年を振り返り「わが国の経済は活況に満ちている。