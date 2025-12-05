自民党と日本維新の会の与党は、衆議院の議員定数を削減する法案を5日、国会に提出することを目指しています。中継です。定数削減は自民と維新の連立の条件でもあり、高市首相はなんとしても成立させたい考えですが、野党の反発は強く、見通しは立っていません。法案では衆議院議員の定数の1割削減を目指します。その上で、1年以内に結論が得られなければ、小選挙区と比例代表をあわせて45議席を削減するとしています。この法案は