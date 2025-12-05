ソフトバンク大津亮介投手（26）が5日、契約更改に臨むも保留した。球団事務所で来季4年目の交渉を行った。レギュラーシーズンは12試合で6勝2敗、防御率1・92。ポストシーズンでも2試合に先発し、1勝1敗で日本一に貢献した。今オフの保留は柳町達外野手（28）に続きチーム2人目。球団広報が大津のコメントを会見場で代読した。「年に1度の話し合いなので、もう少し時間をかけて話し合いをしたいと思い、保留させていただきまし