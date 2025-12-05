西日本最大級のモーターイベント「ＪａｐａｎＭｏｂｉｌｉｔｙＳｈｏｗ２０２５／第１３回大阪モーターショー」が５日、インテックス大阪（大阪市住之江区）で開幕。２０２３年以来で２年ぶりの開催。国産車、輸入車、二輪車など合計３３ブランドが出展。初日から多くのカーマニアが訪れ、自動車や二輪車の座席に腰をかけたり、パンフレットなど配布物をもらったりして、かなりのにぎわいを見せている。そして、来場者の