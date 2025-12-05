5日午後7時に各地で一斉にあるお祝いの花火が打ち上がります。12月5日は、12ある干支が5回めぐると60になることにちなんで「還暦花火の日」として、全国で記念の花火が打ち上げられる予定です。このイベントの発起人は、都内の花火を製造する会社の社長で、2025年で60歳。開催のきっかけは小学校の同窓会でした。還暦花火の日 実行委員会・井出直美さん（60）：還暦だからみんなで花火を上げようよっていう話をして、もしかしたら