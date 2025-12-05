歌手のＤＡＩＧＯが２５日、東京・ＡＫＩＢＡ＿ＳＱＵＡＲＥで行われたトミカ初のファン感謝祭「ＴＯＭＩＣＡＯＷＮＥＲＳＭＥＥＴＩＮＧ」（７日まで）のオープニングセレモニーに出席した。ＤＡＩＧＯはトミカカラーに合わせて、赤いトップスと白のジャケット姿で登場。トミカはＤＡＩＧＯにとって特別なミニカー。幼少期は自身が遊び、最近は１歳１１か月の長男と遊ぶことが多いといい、「『ＴＴＴ』ですよね。『トミカ