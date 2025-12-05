鹿児島県霧島市福山町できょう5日未明、車庫兼倉庫が全焼する火事がありました。 警察と消防によりますと、霧島市福山町で5日午前2時15分ごろ、「倉庫が燃えていて住宅に燃え移りそうだ」と隣接する住宅の住人から119番通報がありました。 この火事で、砂田則夫さん(94)が所有する木造平屋の車庫兼倉庫およそ60平方メートルが全焼しました。火はおよそ2時間後に消し止められ、けが人はいませんでした。 警察は5日あさから