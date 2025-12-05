今月14日に開かれる「かごしま県民第九演奏会」に向け、合唱団が指揮に合わせて練習しました。 「県民第九」の愛称で親しまれる演奏会は、1985年に始まり、年末の風物詩となっています。今回は高校生から最高齢の91歳までおよそ330人が参加します。 鹿児島市で行われたこの日の練習では、指揮者の喜古恵理香さんが歌い方を指導しました。 （90歳）「みなさんと一緒に共通の目標で、歌を歌うのは最高だ」 （高校生）「テレビで