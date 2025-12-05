百貨店のバイヤー・結稀宏人が、おいしい食材を探して日本各地を旅する夜ドラ「コトコト〜おいしい心と出会う旅〜」。風土の魅力を凝縮したスープを物産展で提供したい。そんな思いを持って食材を求める宏人は、食の生産者や地域の人と深くかかわっていくことに―-。昨年放送された「富山編」「新潟編」に続き、今年は「群馬編」「茨城編」が完成！夜ドラとして待望のオンエアが決定しました。群馬編：12月8日（月）〜11日（木）