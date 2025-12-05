神戸・元町で、長崎県五島列島の魅力を紹介する期間限定イベントが行われている。4日からスタートした今回のイベントでは、大丸神戸店前のコンテナハウス「Multi-BASE」に、五島列島・福江島のホテル「五島リトリートRay」内のバーを再現した特設空間が登場。五島のお酒が提供、販売されている。これは「ラグジュアリーホテルが語る、五島の魅力」というコンセプトをもとに、同ホテルを運営する双日五島開発が企画したもの。