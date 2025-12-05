(C)FujiTelevision Network, Inc. フジテレビジョンは、モータースポーツの世界最高峰「Formula 1」の日本国内における独占オールライツ契約を締結した。契約期間は2026年から'30年までの5年間で、国内における放送・配信に関する権利を独占的に保有。CS/ネットで放送・配信するほか、11年ぶりに地上波放送も行なう。 フジテレビはF1日本GPが初開催された1987年に中継を開始して以来、モータ