４日、香港教育大学の臨時支援センターで授業を受ける児童。（香港＝新華社配信）【新華社香港12月5日】中国香港大埔区にある香港教育大学はこのほど、同区で発生した住宅火災を受けて緊急対応メカニズムを発動し、火災の影響を受けた児童や住民の避難生活を支援するため、一連の措置を策定した。４日、香港教育大学の臨時支援センターで授業を受ける児童。（香港＝新華社配信）