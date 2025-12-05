大分県大分市佐賀関の大規模火災で被災した人達を元気づけようと5日、角界で活躍する力士2人が避難所へ慰問に訪れました。 ◆TOS刀祢優月記者「避難所には朝から力士が訪れています。避難者と交流を楽しんでいます」 大分市佐賀関の避難所 避難所を訪れたのはともに九州出身で、幕内力士の佐田の海と平戸海2人です。 避難者は、体の大きい力士の迫力を間近で感じながら握手をしてもらったりサインをもらったり