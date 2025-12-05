フリーアナウンサーで俳優の宇垣美里（34）が、4日深夜放送のテレビ朝日系『あざとくて何が悪いの？』（木曜深0：45）に出演。最近の恋愛事情について言及した。【撮り下ろしフォト】シースルーワンピで美脚を披露する宇垣美里（全48枚）番組のテーマでもある“あざとい”について、イメージを聞かれた宇垣は「愛されたいとか、好かれたいみたいな気持ちを、ちゃんと素直に出せる人ってめっちゃかわいいじゃんって、個人的には