マイナンバーカードの保有枚数が1億枚を超えました。保有率は人口の8割以上です。林芳正 総務大臣「平成28年1月から交付を開始いたしましたマイナンバーカードは、本年12月3日時点で保有枚数が1億枚を超え、人口の8割を超えました」来月で交付開始から10年の節目を迎えるマイナンバーカードは、保有枚数が1億枚を超えました。林総務大臣はマイナンバーカードの普及について、オンラインでの手続きを拡大したほか、マイナポイ