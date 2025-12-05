県内は広い範囲で雪や雨が降っています。大気の非常に不安定な状態が続く見込みで、夕方にかけて落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうに注意してください。KNB本社がある富山駅北では、午前10時すぎに一時雪が強く降りました。午前11時までの最低気温は富山市で0.6度、高岡市伏木で0.3度などとなっています。県内は大気の非常に不安定な状態が続いていて、気象台は夕方にかけて落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうに注意を呼びかけ