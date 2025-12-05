強烈な寒気の影響で、東海から東北の山沿いでは平年の3倍以上の積雪量となっている所が多くなっています。12月最初の土日は、寒気から南の暖かい空気に入れ替わるため、晴れる所ではポカポカ陽気になりそうです。■晴れる所も冬らしいヒンヤリ空気きょう5日（金）午前中は雨や雪の降っている所も、夕方ごろからはやんでくるでしょう。雪や雨はやんでも、北日本は風の強い状態が続くため、強風への注意は続けた方がよさそうです。関