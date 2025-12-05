ドジャースのブレーク・スネル投手（33）の妻、ヘイリー夫人が4日（日本時間5日）、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。33歳の誕生日を迎えた夫の幼少期の写真を公開した。スネルは現地4日、33歳の誕生日を迎え、ヘイリー夫人が子ども2人との家族写真などを複数枚投稿して祝福。さらに、スネルの幼少期とみられる写真も公開し、「愛するスネル、33歳誕生日おめでとう」と夫を祝った。スネルの幼少期とみられる写真は