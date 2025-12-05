今回は、実の父親に夫の不倫を告げられたエピソードを紹介します。「早くあの男と離婚した方がいいぞ」「私の父は社長で、私は父の会社で働いています。そして数年前、年下の社員と結婚しましたが、夫は多忙でなかなか帰ってこず、結婚後一緒に暮らしたのはほんの少しだけです。そんなある日、父が病に倒れ、病院にかけつけました。すると父に、『俺の跡をついで社長になってほしい』と言わたんです。夫が父の後を継いで社長になる