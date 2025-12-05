茨城ロボッツは12月5日、 エリック・ジェイコブセンを新たにキャプテンへ追加したことを発表。長谷川暢とのダブルキャプテン体制で、引き続き久岡幸太郎がバイスキャプテンを務める。 ジェイコブセンは31歳のビッグマンで、2017－18シーズンからBリーグでプレー。ライジングゼファー福岡、仙台89ERSを経て、2021－22シーズンから茨城に在籍する。「りそなグループ B.LEAGU