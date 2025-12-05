NHK連続テレビ小説『ばけばけ』第10週「トオリ、スガリ。」第50話では、トキ（髙石あかり）と小谷（下川恭平）が約束のランデブーへと向かう。先週の第9週「スキップ、ト、ウグイス。」ではヘブン（トミー・バストウ）とリヨ（北香那）のランデブーから、トキの心情の変化を描いていたが、第10週ではそれと対照的にトキと小谷のランデブーが気になるヘブンが印象的だ。 参考：『ばけばけ』ོ