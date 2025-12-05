ガンバ大阪は5日、MFファン・アラーノ(29)が今季限りで契約満了になることを発表した。アラーノは2022年7月に鹿島アントラーズから加入し、最終節を残す今季はリーグ戦27試合1得点を記録している。クラブを通じて以下のようにコメントした。「サポーターの皆さん、クラブ関係者の皆さん、テクニカルスタッフの皆さん、メディカルスタッフの皆さん、選手のみんな、ガンバ大阪でともに働くことができた3年半すごく幸せでした、ク