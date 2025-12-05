サンフレッチェ広島は5日、松尾喜文コーチが今シーズン限りで契約満了になると発表した。松尾コーチはドイツでの指導を経て2022年に広島へ入閣。今季限りで退任するミヒャエル・スキッベ監督らの通訳も担当していた。クラブを通じて「5年前のスキッベ監督との偶然の出会いが、ルヴァンカップで2回も優勝できるほどのキセキに繋がるとは思ってもいませんでした。スキッベ監督とともに通った吉田への道のりは忘れがたい思い出