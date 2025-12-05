JR東日本によりますと、山形新幹線は、けさ発生した停電の影響で、山形～新庄間の上下線で運転を見合わせていましたが、運転への支障がない確認がとれたため、午前11時58分ごろに順次運転を再開したということです。 （JR東日本午後0時10分発表）