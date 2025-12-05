フォトグラファー・藤本和典が自身のInstagramにて、日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』で共演中の目黒蓮（Snow Man）と妻夫木聡のポートレートを公開し、圧巻の存在感を放つ2ショットに注目が集まっている。 【画像】目黒蓮＆妻夫木聡のモノクロポートレート／“ぶきめめ”仲良しショット ■額縁に収まる、絵画のような目黒蓮と妻夫木聡 写真はふたりが額縁に収まるような構図で背中合わ