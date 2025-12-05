SEVENTEEN（セブンティーン）のSEUNGKWAN（スングァン）とStray Kids（ストレイキッズ）のLee Know（リノ）のダンスチャレンジ動画が公開され、「激アツ」と話題を集めている。 【動画】Stray Kidsリノ×SEVENTEENスングァンが一緒にダンス！【動画】2人のやりとりが面白い『ビビディバビディブ』予告映像 ■SEVENTEENスングァン＆Stray Kidsリノがわちゃわちゃと笑顔でダンス 同じ1998年生まれのスングァンとリノ。動画