【その他の画像・動画等を元記事で観る】 timeleszの菊池風磨がプレミアムウォーター“生天然水”のアンバサダーに就任。新CMが12月5日より公開される。 “生天然水”とは、プレミアムウォーター独自の採水地選定基準である天然水、ミネラルバランス、軟水、pH値、非加熱処理、鮮度という6つの項目を満たした天然水。一般的な天然水は加熱処理を施しているものが多い中、プレミアムウォータ