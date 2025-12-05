外壁塗装工事などの訪問販売でクーリングオフについて説明せず、書面も交付しなかったとして、長崎市の48歳の男が逮捕されました。 特定商取引法違反の疑いで逮捕されたのは、長崎市の塗装業江粼 保之容疑者(48)です。 警察によりますと、江粼容疑者は去年11月からことし7月にかけて外壁塗装工事などの勧誘で長崎市内に住む3人を訪問。 その際、クーリングオフについて説明せず、書面も交付