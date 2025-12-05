恋愛相談SNSアプリ「kyuun」(キューン)を開発・運営するSTARTDASHはこのほど、男性の育毛剤選びのヒントを探るため、育毛剤の利用経験がある20代〜60代男性を対象に主要な育毛剤に関するイメージ調査を行った。育毛剤の利用経験がある20代〜60代男性の声を集計。ユーザーが本当に評価するブランドの特徴と、「納得の選択」のためのヒント同調査では、満足度や信頼性、品質、コスパなど複数の観点から評価を行い、ブランドごとに異