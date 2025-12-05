5日未明、静岡県伊豆の国市の病院で、傷害罪などで起訴され入院していた男が病室から逃走し、警察が行方を追っています。警察によりますと、5日午前1時15分から4時ごろの間、伊豆の国市にある「順天堂大学静岡病院」に入院していた住所不定無職の島田健太郎被告（54）が逃走しました。入院していたのは7階の個室で、警察官2人が交代で監視していましたが、島田被告は窓から部屋の外へ逃げたとみられています。島田被告は9月に富士