俳優の橋本マナミ（41）が4日、フジテレビ系『ぽかぽか』に生出演。自身のブレイク当時に温泉に誘われたという大物俳優を実名で告白した。【写真】露天風呂で大人の色気放つ、橋本マナミの入浴姿13歳で芸能界デビューし、約16年の下積み時代があったことを明かした橋本は、ブレイク後の紆余曲折として「売れた瞬間4人の芸能人に口説かれる！」といったエピソードをテロップ付きで紹介。「おじさんたちに好かれました」と笑いな