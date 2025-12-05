テレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」が４日に放送され、お笑い芸人・山里亮太、元℃-ｕｔｅの鈴木愛理がＭＣを務めた。この日のテーマは「モテ方＆落とし方のあざとテク講座」。フリーアナウンサー・宇垣美里、さや香・新山をゲストに招いた。宇垣アナは「愛されたいとか好かれたいみたいな気持ちをちゃんと素直に出せる人ってめっちゃ可愛いじゃんって個人的には思っています。（自身は）出せないですね。関西出身だか