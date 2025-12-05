TBSは5日、年末年始の特番を発表。『クイズ☆正解は一年後』が、30日に放送される（後11：40〜深1：50）。【画像】懐かしい！ファミコン風なゲーム『あつしの名探偵』のプレイ画像1年を振り返るクイズを“年始に収録”し“年末に答え合わせ”する年末の風物詩となっている同番組。今年で13年目となる。おなじみのタッグとなっている、田村淳と枡田絵理奈アナの2ショット写真も到着した。