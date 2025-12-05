けさ（12月5日）の熊本県内は冷たい雨が降ったところもあり、標高の高い阿蘇山上では雪が降りました。 【写真を見る】「めっちゃ寒い やばい」阿蘇山上 今シーズン初の“雪化粧”あす6日の朝は厳しい冷え込みに熊本 標高約1100mの草千里では、明け方降ったとみられる雪でうっすらと雪化粧し、今シーズン初めての雪景色となりました。 宮崎から来た人「めっちゃ寒い。やばい耐えられない。初雪 足跡つけたいな」