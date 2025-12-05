政府が物価高対策として活用を促す「おこめ券」について、鈴木農水相は、使用期限を設ける方針を正式に表明しました。“数カ月”の期限が設けられる方向です。鈴木農水相：今の物価高対策に対してのこれは対応ですから、基本的にはどこかで使用期限を設けて対応していただくことになる。農水省は、3日から自治体向けの説明会を開いています。物価高対策として早期に活用してもらう狙いから、数カ月の期限を設ける方針で、発行され