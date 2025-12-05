これまで3D映画やテレビ番組を楽しむには、専用のメガネやディスプレイを用意する必要がありました。上海人工智能実験室と復旦大学の研究チームが、AIを活用することで特殊なメガネを必要とせず、かつてないほど広い視野角を持つ3D映像体験を実現するシステム「EyeReal」を発表しました。Glasses-free 3D display with ultrawide viewing range using deep learning | Naturehttps://www.nature.com/articles/s41586-025-09752-y《