2026年4月放送開始となるアニメ『黒猫と魔女の教室』（CBC・TBS系／毎週日曜23時30分）より、魔法学校の生徒役を演じる追加声優キャスト12名と第1弾キービジュアル、PVが解禁された。オープニング主題歌はASCA「Cusp」に決まった。【動画】『黒猫と魔女の教室』の物語が描かれた第1弾PV金田陽介の同名漫画をアニメ化する本作は、ポンコツ魔女×黒猫先生の魔法学園ファンタジー。「魔女見習い」スピカ・ヴァルゴは魔法が使え