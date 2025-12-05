今夜12月5日放送の『酒のツマミになる話』（フジテレビ系／毎週金曜21時58分）は、ゲストとしてウエンツ瑛士、チャンソン（2PM）、森日菜美、ロングコートダディ（堂前透・兎）が登場。チャンソンが、不思議だった喫茶店でのパフォーマンスを明かす。【写真】森日菜美、「東宝カレンダー」の“席を守るプレッシャー”を吐露本番組は、“お酒の席が盛り上がれば何をしゃべってもOK”というルールの下、普段言えないような悩みや