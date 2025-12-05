【モデルプレス＝2025/12/05】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜よる21時〜）に参加していたモデルの横田未来が11月30日、自身のInstagramを更新。恋人でラッパーのピラフ星人との福岡旅行のショットを公開し、話題になっている。【写真】「今日好き」23歳美女「デート服も可愛い」ラッパー恋人との密着ショット◆横田未来、恋人・ピラフ星人との福岡旅行ショット横田は「服と