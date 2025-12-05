GACKTによるフルオーケストラツアー＜GACKT 魔王シンフォニー 2026 -INFINITY- organized by billboard classics＞が開催されることが決定した。GACKTソロ活動25周年イヤーの締めくくりとして今年4月に行われた＜GACKT PHILHARMONIC 2025＞は、重厚なバンド・サウンドとフルオーケストラとの共鳴により、【魔王シンフォニー】という独自の世界を打ち立て、音楽シーンに新たな1ページを刻んだ。その【魔王シンフォニー】がビルボー