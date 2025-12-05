【モデルプレス＝2025/12/05】歌手の木村カエラが12月4日、自身のInstagramを更新。自分で作った編み物を身につけたショットを披露し、話題になっている。【写真】41歳女性歌手「センスが天才」手編み作品を身につけた姿◆木村カエラ、編み物ショット公開木村は「編み物。暇さえあればせっせと編んで、友達にあげたり、自分でつかったり。人にあげるとなると、その人を思い浮かべて、ますます編むのがたのしくなる」とつづり、自身