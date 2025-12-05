Ｊ２藤枝は５日、ＭＦ永田貫太が契約満了のため今季限りで退団すると発表した。永田は愛知県出身。石川・鵬学園高から中京大を経て、２４年に藤枝入りした。Ｊ２通算で２８試合１得点。クラブを通じ「皆様が声を枯らして応援してくださった声は僕達の元にしっかり届いていました。ありがとうございました。またここから再スタートです。色々なことに挑戦して成長し、自分の目標とする所に行けるように頑張ります。そしてこれ