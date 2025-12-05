ラプターズ戦で劇的な活躍米プロバスケットボール（NBA）・レイカーズの八村塁が4日（日本時間5日）、敵地ラプターズ戦の最終第4クォーター（Q）で、劇的なブザービーターを決め、123-120の勝利に貢献した。最後にパスをくれたのはチームのレジェンド、レブロン・ジェームズ。師弟ラインに日本人ファンも感激している。120-120で迎えた第4Q、残り5秒を切ったところでボールを持ったレブロンが、コーナーで待ち構えていた八村に