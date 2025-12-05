野宮真貴が、デビュー45周年を記念して、野宮が一度はやってみたかったという「女性だけのバンド」でビルボードライブを開催することを発表した。実はソロデビュー前、アマチュアバンド「Puzzle」というガールズバンドで数々のコンテストにチャレンジしプロを夢見ていた野宮。2026年9月に45周年を迎える彼女の音楽活動の原点に立ち返るライブになりそうとのこと。バンマスにはベーシスト・大野由美子（バッファロー・ドーター）を