作家・乙武洋匡氏が、スポーツライター時代に「一番インタビューしづらかった人」を実名告白した。５日までに自身のインスタグラムを更新し、ショート動画をアップ。スタッフが「スポーツライターやってて一番インタビューしづらかった人います？」と質問した。乙武氏は「あのね、大好きなのよ、今でも大好きよ」と前置きして「ラモス瑠偉」と即答。「何でかというと、あの人、１個の質問で３０分くらいしゃべり続けるのよ。聞