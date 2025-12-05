120-120同点から3ポイントシュートに成功米プロバスケットボール（NBA）レイカーズの八村塁が4日（日本時間5日）、敵地ラプターズ戦で大仕事を果たした。同点の最終第4クォーター（Q）、劇的なブザービーター。チームを勝利に導き、感情を爆発させた。第4Qの最終盤。120-120の同点でカウントダウンが進んでいく。残り4秒を切ってボールを手にしたレブロン・ジェームズは、約1秒後に八村塁へパス。八村が冷静に3ポイントシュ